Domenica 01 maggio nel Parco dei Cento Laghi con Camminaparchi

Un percorso nel bosco dove si potranno individuare e scoprire le tane degli animali per popolano il territorio oltre alle casette colorate dei folletti che abitano nel bosco magico. Un'escursione a cavallo, adatta ai principianti, con partenza da Polita (Bosco di Corniglio PR) presso il Ranch Stella del Bosco (854 m). Consigliato anche per famiglie max 2 bambini (età dagli 8 anni)

Grado di difficoltà: Basso, adatto anche per principianti (prima esperienza) - Dislivello: 150 m - Tempo di percorrenza: 1 h 1/2

Ritrovo. Domenica 1 Maggio 2022 ore 10.00 c/o Ranch Stella del Bosco – Loc. Polita – Corniglio (PR). Termine escursione: H 11,30

Attrezzatura richiesta: pantaloni lunghi, camicia e/o mezze maniche, stivali da equitazione o scarponi da trekking, cap e protezione schiena (in dotazione anche dal Ranch)

Organizzatore e guida: BEGHI ELISABETTA (Guida Equituristica E.N.G.E.A.)

Costo di partecipazione: € 30,00/cad.

Prenotazione obbligatoria: cell. 338 7154757 - WhatsApp - email vassy.e@libero.it -

Possibilità di pernottamento e prima colazione presso adiacente struttura B&b Il Bosco delle Fate : per info 3385938861 – 3396247251. Nelle vicinanze (1 km ca.) Trattoria "Da Berto" per pranzo e/o cena : per info tel. 0521/889150.