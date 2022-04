Domenica 01 maggio

Dopo la chiusura forzata dovuto alla pandemia, il centro visite del Parco del Taro riapre!



Lo spazio è situato all'interno della Corte di Giarola a Collecchio (PR) e ospita l'esposizione permanente "Sotto il segno dell'acqua".

Qui il visitatore può scoprire la storia del parco, la flora, la fauna, la geologia e le bellezze del territorio: un ottimo punto di partenza prima di una visita all'area protetta.E' possibile visitarlo in autonomia perchè è adatto a bambini e adulti.Un operatore è sempre presente e disponibile a consigliare i sentieri e le attività da fare in questa area protetta e in tutti gli altri parchi e riserve.



Lo spazio è accessibile a tutti e l'ingresso è gratuito.



Gli orari sono:

- maggio, giugno, luglio, settembre dalle 10,00 alle 19,00

- ottobre e novembre dalle 10,00 alle 18,00

- agosto chiuso



Da metà maggio sarà anche attivo un servizio di noleggio bici a pagamento per percorrere comodamente sia il Parco del Taro sia il Parco Boschi di Carrega.



Per ulteriori informazioni: 0521/802688 oppure info@parchiemiliaoccidentale.it