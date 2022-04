Sammuri, grazie a tutti coloro che lavorano nei parchi con passione e spirito di servizio per la tutela della natura

"Le aree naturali sono luoghi ove si tutela la biodiversità, ma vorrei ricordare che sono anche fonte di lavoro "green" e sostenibile. – lo afferma il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri - In occasione della Festa dei lavoratori vorrei inviare un saluto ai circa ottocento dipendenti dei parchi nazionali e alle centinaia di dipendenti dei 135 parchi regionali, delle 32 Aree Marine Protette ed a quelli delle oltre quattrocento Riserve statali e regionali che contribuiscono a quello straordinario sistema nazionale dei parchi che ci consente di salvaguardare il patrimonio italiano di biodiversità, uno dei più ricchi al mondo.

I "green job" dei parchi, tuttavia, vanno oltre l'impegno dei dipendenti. Nelle aree protette vi è una filiera del turismo sostenibile che, sino a prima della pandemia, era calcolata in una media di 27milioni di presenza turistiche l'anno, con circa 105mila posti di lavoro e un valore di 5,5 Miliardi.

Ricordiamo anche l'importanza della filiera agroalimentare con 230mila aziende operanti nei parchi ed oltre 150 prodotti Dop, Doc, Igp, Igt, più tanti altri certificati come produzioni artigianali e di qualità.

Un terzo indotto è invece dovuto al comparto della ricerca e dei progetti di conservazione della natura che si svolgono nelle aree protette. Nei soli parchi nazionali negli ultimi dieci anni sono stati attivati 1700 progetti di ricerca che coinvolgono specialisti di settore e addetti ai servizi di supporto.

A tutti coloro che lavorano nei parchi – conclude Sammuri - invio un ringraziamento per lo spirito di servizio e la passione per la natura con cui ogni giorno si impegnano per difendere questo bene prezioso per l'Italia."