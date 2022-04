"Il 70% del lavoro delle guide ambientali si svolge all'interno delle Aree protette. È naturale, quindi, per noi di AIGAE festeggiare questo compleanno con i soggetti che sono un riferimento fondamentale per accrescere la voglia di tutelare, conservare e promuovere la bellezza del nostro Paese. L'Italia può e deve puntare sulla sua ricchezza naturale per la ripartenza post pandemia in chiave sostenibile nell'era del New Green Deal". Così Davide Galli, presidente dell'Associazione Italiana Guide Escursionistiche Ambientali (AIGAE), commenta i 30 anni che la prima associazione di guide naturalistiche italiana celebra all'interno di Fa' la Cosa Giusta, la fiera del consumo critico e responsabile, che si svolge a Milano fino a domenica primo maggio. All'incontro "Le guide oggi, tra conservazione della Natura e cambiamenti climatici", presenti le principali realtà ambientaliste con i presidenti e direttori delle Aree naturali protette (Anp) di tutta Italia.

Dopo i saluti e gli auguri del Presidente di Federparchi, Giampiero Sammuri, il convegno è entrato nel cuore del problema: il rapporto tra i parchi e le guide ambientali.

Il 2022 è un anno di compleanni importanti: 150 anni di Yellowstone (il primo Parco al mondo), 100 anni dei Parchi nazionali del Gran Paradiso e dell'Abruzzo Lazio Molise e 30 anni della legge quadro sulle Aree naturali protette. Anni in cui il "sistema parchi" ha raggiunto importanti risultati in termini di conservazione della natura e della biodiversità. "Le guide ambientali sono una parte fondamentale della nostra mission - dice Giovanni Cannata, presidente del Parco nazionale Abruzzo Lazio Molise - la passione, la competenza delle guide e la loro capacità di interloquire con le persone rende i Parchi apprezzati e fruibili da visitatori di ogni età e provenienza". Occorre rafforzare, dunque, la collaborazione tra Anp e l'Aigae in un'ottica di crescita. "Una corretta strategia di conservazione attiva passa attraverso la divulgazione degli habitat che le Aree protette tutelano, soprattutto quelle marine e sottomarine la cui conoscenza è difficile quanto affascinante. Da qui discende l'importanza delle guide come anello di congiunzione tra corretta fruizione turistica e tutela ambientale. Il turista ben guidato è un amico delle Aree marine protette", dichiara Antonio Miccio, direttore dell'Amp Regno di Nettuno all'Isola di Ischia.

"E' tempo di dare alle Aree protette nuovo slancio adottando strategie al passo con i tempi, partendo proprio dalla divulgazione e dall'educazione. Le guide stanno diventando sempre di più veri interpreti ambientali, dimostrando una professionalità all'altezza delle sfide del nostro tempo", dice Andrea Gennai, direttore ff Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Per questo Pierluigi Capone, presidente Associazione Italiana Direttori e Funzionari Aree Protette chiede che "gli enti Parco abbandonino diritti di esclusività favorendo sempre più la collaborazione con una categoria che si è dimostrata negli anni un grande alleato".

E a dirlo sono i dati: oggi le guide AIGAE sono aumentate di quasi un terzo rispetto al 2016, coprono più di 2 milioni e cinquecentomila utenti l'anno e, nel 2018, registravano un fatturato di 50 milioni di euro annui con un trend in crescita del 3%.