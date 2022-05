Incontri su Specie aliene invasive, CITES e Liste Rosse italiane

Specie aliene invasive, contrasto al commercio illegale delle specie in via di estinzione, Liste Rosse delle specie minacciate in Italia e azioni per la loro tutela. Sono questi i temi che saranno affrontati nei tre eventi a cura del Ministero della Transizione Ecologica e Federparchi nell'ambito della rassegna Euroflora in corso a Genova presso i parchi e musei di Nervi, dove è stata realizzata una exhibit con l'obiettivo di raccontare al grande pubblico il sistema delle aree protette italiane, con le sue caratteristiche e la sua ricchezza di biodiversità.

Si inizia giovedì 5 maggio, alle ore 9.30 - 11, presso la sala Palestrina: Specie Aliene Invasive, IAS (invasive alien species), il problema e la sua gestione per la salvaguardia della biodiversità.

Sempre giovedì 5 maggio, alle ore 11.30-13, sala Palestrina: CITES, l'Italia e le azioni di contrasto al commercio illegale di specie animali e vegetali in via di estinzione.

Venerdì 6 maggio, ore 10-13, sala Ex Fienile: le Liste Rosse italiane, strumento per la conservazione della biodiversità, presentazione delle Liste Rosse della flora e delle api italiane minacciate.

All'interno del percorso è stata realizzata un'Area Cites (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione) grazie alla collaborazione con il reparto CITES della Guardia di Finanza e con quello analogo dell'Arma dei Carabinieri. All'interno dell'area vengono mostrati i risultati delle azioni di contrasto e numerosi reperti; il personale presente, inoltre, si cura di illustrare ai visitatori le attività e le operazioni che vengono svolte, sia dalla GdF che dai CC, contro il commercio illegale di specie animali o vegetali a rischio di estinzione.

Si ringrazia, inoltre, il reparto Biodiversità dell'Arma dei Carabinieri grazie al quale è stata ideata la sezione "Vivaio d'Italia" con l'obiettivo di raccontare la biodiversità e il ciclo vitale che va dal seme alla pianta.

In allegato i programmi dettagliati degli eventi

Per partecipare è richiesta la registrazione ai seguenti Link:

SPECIE ALIENE INVASIVE – 5 maggio 9.30

CITES – 5 maggio, ore 11.30

LISTE ROSSE – 6 maggio, ore 10