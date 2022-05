musica in grotta 10° edizione 2022

I suggestivi spazi della ex Cava Marana di Brisighella tornano ad ospitare per il decimo anno la rassegna musicale "Recondita Armonia", a cura della Scuola Comunale di Musica "Giuseppe Sarti" di Faenza e con la direzione artistica di Donato D'Antonio.

Saranno quattro i concerti che si svolgeranno nella ex Cava, a ingresso gratuito, in programma i venerdì di giugno 3, 10, 17 e 24 alle 21.15.



La sinergia tra natura, cultura e musica rappresenta uno degli strumenti per diffondere la conoscenza del patrimonio naturalistico locale ed il proprio valore testimoniale e scientifico oltre a promuoverne la consapevolezza e l'importanzadella tutela.

Il tema conduttore di quest'anno è l'eterogeneità come elemento collante e propulsivo della creatività musicale, declinata attraverso l'esecuzione di musiche di Ennio Morricone, Ravi Shankar, Joe Zawinul, Astor Piazzolla e altri, che hanno fatto della mescolanza la loro cifra stilistica.

Per questo il sottotitolo della rassegna è:

"Istinto necessario - Sinergia tra natura, cultura e musica rappresentano uno strumento per diffondere gli ambiti locali spesso poco conosciuti ed il loro valore testimoniale e scientifico".

La Ex Cava Marana si trova a circa 2 chilometri da Brisighella verso Riolo Terme, di fronte al parcheggio della grotta Tanaccia, strada provinciale Monticinio-Limisano.

La rassegna è organizzata dalla Scuola di musica Sarti di Faenza con il contributo del Parco regionale della Vena del Gesso romagnola, Ente Parchi e Biodiversità Romagna, in collaborazione con il Comune e la Pro loco di Brisighella, le associazioni Leopodistica, Cai e la federazione speleologica Emilia Romagna.



Per info: Scuola Comunale di Musica "Giuseppe Sarti" di Faenza tel. 0546/21186 - http://www.scuolasarti.it



Prenotazione consigliata con posti a info@scuolasarti.it - oppure direttamente nella ex Cava nelle giornate dei concerti. L'interno della ex Cava Marana presenta una temperatura media di circa 18 gradi e si consiglia, per poter assistere ai concerti in comodità, di indossare un abbigliamento adeguato e di organizzarsi automaticamente per le sedute con teli o cuscini ma non sedie.

In allegato la locandina con il programma dei concerti



Foto di Paola Bassi