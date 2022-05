Domenica 08 maggio con Camminaparchi

Camminata tra i vigneti e le colline di Parma, lungo il sentiero d'arte con cena e musica dal vivo

Domenica 8 Maggio 2022

Ingredienti: 1 panoramica scampagnata tra i vigneti di Torrechiara, mille meravigliosi scorci sulla Val Parma, un pizzico di sgargianti colori delle colline parmensi e 11 sculture moderne lungo il sentiero.

Questi saranno gli ingredienti speciali della nostra passeggiata sul Sentiero d'Arte, che si concluderà con una cena in compagnia di Gianquinto, dei suoi prodotti locali e della sua musica dal vivo. La nostra Guida, ci racconterà la storia delle sculture che troveremo lungo il sentiero, realizzate con l'intenzione di amplificare il legame tra natura e arte, fondendo in armonia creatività naturale e umana.

Cammineremo accanto all'antico canale San Michele, voluto in epoca quattrocentesca dal conte Pier Maria Rossi per portare acqua al Castello di Torrechiara e tutt'ora usato per consentire l'irrigazione dei campi coltivati a vigneto.

ITINERARIO: Da Torrechiara prenderemo il sentiero d'arte, passando anche dai vigneti dell'azienda vinicola Lamoretti. Il percorso si snoda uguale all'andata e al rientro. Prevista cena facoltativa a menù convenzionato presso Agriturismo il Mulino di Gianquinto Vicari a Torrechiara.

Grado di difficoltà T (Turistico, molto facile) - Dislivelli: 100 m – distanza 10 km - Tempi di percorrenza stimati (escluse soste) 3.30 ore

Ritrovo: Domenica 8 maggio 2022 ore 14.15 c/o Parcheggio a Torrechiara, Strada Provinciale Pilastro, 8, 43013 Torrechiara PR- Termine escursione: ore 20.00 al parcheggio. Prevista cena in agriturismo dalle ore 20:30

Attrezzature, abbigliamento e materiali consigliati: pile o maglioncino, borraccia da 1 litro/thermos, calze e scarponcini da trekking, giacca o mantellina impermeabile. Facoltativo: bastoncini da trekking.

Guida: Alessandro Bazzini (GAE)

Costo di partecipazione: 15 € Adulti e ragazzi dai 12 anni; 12 € Bambini e ragazzi fino a 11 anni;

Per chi è adatta: Escursione adatta a tutti. possono partecipare bambini dai 7 anni di età. I minori di 18 anni devono essere accompagnati da un adulto.

Prenotazione obbligatoria: alessandro.bazzini@gmail.com - tel: 329 004 7306. Numero massimo di partecipanti: 20. Iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti e/o entro le ore 18 del giorno precedente l'escursione.

Cena facoltativa al termine dell'escursione presso Il Mulino di Torrechiara di Giancquinto Vicari con Menù fisso al costo di 25 euro a persona comprensivo di tutto quanto segue ed escludendo solo il vino e i liquori:

-antipasto di prosciutto di parma, salame felino, coppa stagionate ...con la torta fritta.

-bis di primi: tortelli d'erbetta e ricotta e gramigna con funghi, zucchine e radicchio rosso.

- dessert a base di macedonia e una fetta di torta crostata della casa

-acqua e caffe'