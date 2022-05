La Linea Gotica sulla Vena del Gesso: dal censimento trincee al documentario

Venerdì 6 maggio 2022, ore 20:30 - Piazza Ivo Mazzanti – sala multimediale della Rocca – Riolo Terme (RA)



Presentazione del censimento delle trincee del tratto della Linea Gotica situata sul crinale della Vena del Gesso Romagnola. Realizzato dalla Federazione Speleologica Regionale Emilia Romagna, dal Club alpino italiano sezione di Imola e dal Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola.



Questo censimento, grazie alla Comunità del Parco e all'Unione della Romagna Faentina, ha dato vita ad un progetto che intende diffondere la conoscenza delle vicende relative al passaggio del fronte durante la Seconda Guerra Mondiale, ed in particolare l'assestarsi della Linea Gotica lungo la Vena del Gesso romagnola nell'inverno del 1944/45". Tale progetto vuole coinvolgere le giovani generazioni ed in particolare la comunità studentesca del territorio della Vena del Gesso, spingendosi anche oltre, a livello regionale e nazionale attraverso la realizzazione di un documentario e di un tirocinio per tesi di laurea.



Si allega il comunicato stampa in formato pdf