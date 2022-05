Al via i primi appuntamenti del 2022

Il 30 aprile sono iniziati i primi due appuntamenti in programma per il Bioblitz Lombardia di quest'anno: il Bioblitz Lombardia da casa mia e il Bioblitz Lombardia dalla mia scuola.

Questi due eventi, che precedono quello che si terrà in presenza il 20-21-22 maggio nelle Aree Protette di Lombardia, prevedono il coinvolgimento della cittadinanza in autonomia e quello degli studenti delle scuole di Lombardia.

Ma come funzionano gli appuntamenti ?

Le persone che vogliono aderire al Bioblitz Lombardia da casa mia potranno censire, tramite il loro smartphone la biodiversità regionale. Ma come:

1- scaricando l'applicazione INaturalist e registrandosi gratuitamente

2- iscrivendosi al progetto Bioblitz Lombardia da casa mia 2022

3- scattando una fotografia a specie vegetali e animali selvatiche presenti all'interno del territorio lombardo

4- caricando la propria osservazione all'interno del progetto e provando ad identificarla

Gli studenti che vorranno partecipare al Bioblitz Lombardia dalla mia scuola potranno censire la ricchezza di fauna e flora presente nel giardino scolastico:

1- scaricando l'applicazione INaturalist e registrandosi gratuitamente

2- iscrivendosi al progetto Bioblitz Lombardia dalla mia scuola 2022

3- scattando una fotografia a specie vegetali e animali selvatiche presenti all'interno del territorio lombardo

4- caricando la propria osservazione all'interno del progetto e provando ad identificarla

E se non si riesce ad identificare la forma di vita che si è incontrata?

Nessun problema! La community di esperti e appassionati registrati all'app vi aiuterà, validando o meno la vostra osservazione.

Ma cosa è successo fino ad ora...

Per il progetto Bioblitz Lombardia da casa mia sono caricate 1045 osservazioni per 429 specie.

Per il progetto Bioblitz Lombardia dalla mia scuola sono state caricate 69 osservazioni per 58 specie.

Ma questi dati non bastano! Abbiamo bisogno di tutti per poter migliorare la banca dati della biodiversità di Lombardia!

Cosa aspetti? Iscriviti e partecipa anche tu! Hai tempo fino al 15 maggio!

Rimani sempre aggiornato sull'evento seguendo la pagina Facebook e il canale Instagram dedicati.