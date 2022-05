Tanti i tavoli tematici, le video pillole del presidente Sammuri

Si avvia alla conclusione la Conferenza internazionale di Europarc in corso in Austria. Oggi si svolge la seduta plenaria con il dibattito che riassumerà i principali temi discussi nei giorni precedenti. I temi della guerra in Ucraina sono stati affrontati partendo dalla consapevolezza della tragedia in atto e dalla solidarietà al popolo ucraino, per poi sviluppare le questioni riguardanti i danni "collaterali" che il conflitto infligge al capitale naturale, con la devastazione di ecosistemi e la distruzione di biodiversità. Molti i focus sulla comunicazione della natura e sulla capacità di coinvolgere le persone nelle attività di conservazione anche attraverso una corretta narrativa. Giovedì 5 giornata conclusiva con la visita sul campo e la cerimonia di premiazione delle aree protette più virtuose.

Particolare successo ha riscontrato al formula del "World Cafè", una serie di tavoli tematici dove gli interlocutori si spostano sistematicamente fra uno e l'altro contribuendo, quindi, ad una ricchezza di spunti e riflessioni sui temi della tutela della biodiversità e dello sviluppo sostenibile.

Qui, in video pillole su facebook, il punto del presidente di Federparchi Giampiero Sammuri, presente alla Conferenza, sull'andamento dei lavori.

Pillola Primo Giorno

Pillola Secondo Giorno