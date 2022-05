Tanti appuntamenti vi aspettano con le Guardie Ecologiche Volontarie e il Gruppo Volontari del Parco Montevecchia e della Valle del Curone.

La prossima visita guidata è prevista per domenica 8 maggio 2022, alle ore 8.30, con il "Trekking del Sentierone", da Olgiate Molgora fino a Lecco, con ritorno in treno, per una impegnativa escursione di tutto il giorno: per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all'indirizzo mail gev@parcocurone.it. Qui potete visionare la locandina della giornata!

Una volta confermata la prenotazione, verrà inviato il luogo di ritrovo. Si raccomandano abbigliamento e calzature adatti alle escursioni. Ricordiamo anche che l'orario indicato è quello della partenza, presentarsi nei luoghi di ritrovo almeno un quarto d'ora prima.

I prossimi appuntamenti: