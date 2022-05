8 maggio 2022

Attenzione! Per ragioni di sicurezza dovute all'evento di apertura di Eurovision Song Contest Domenica 8 maggio dalle ore 12.00 DIVIETO DI TRANSITO veicolare e pedonale su Viale Carlo Emanuele II a Venaria.

Conseguentemente dalla stessa ora‪ verrà chiuso l'ingresso del Ponte Verde al Parco della Mandria (per accedervi fino alle ore 12.00 la sosta è consentita esclusivamente nell'area sterrata limitrofa, poiché lungo il Viale sarà già vietata dalle h. 7.00).

‬TUTTI GLI ALTRI 5 INGRESSI AL PARCO, COSI' COME I CENTRI E SERVIZI NEL #PARCOLAMANDRIA SONO APERTI REGOLARMENTE.

VI INVITIAMO A RAGGIUNGERLI IN MODO ALTERNATIVO: ‬‪ ‬‪L'accesso ciclo-pedonale più comodo per raggiungere il Borgo Castello della Mandria e la Cascina Prato Pascolo è quello dei Tre Cancelli – Via Scodeggio (circa 1,5 Km a piedi). ‬‪Dalle 11.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00 il trenino della Reggia (58 posti) collegherà la zona di Prato Pascolo con Druento, dando priorità ai prenotati per cerimonie/servizi a Cascina Prato Pascolo (@locanda.....e @rent.......) e ai prenotati per visite al Castello della Mandria. ‬



Per eventuali informazioni rivolgersi al punto info del parco (0114993381)