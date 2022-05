Ancona, 18 maggio 2022

Il 18 maggio 2022, presso l' HOTEL SEEPORT in Via Rupi di Via XXIX Settembre 12, Ancona, si terrà il workshop tecnico e la conferenza finale del Progetto Interreg Italia Croazia Made in Land - management e sviluppo delle aree interne.

La giornata ospiterà il convegno conclusivo del progetto Made in Land e sarà l'occasione per un più ampio dibattito sul ruolo del patrimonio naturale e culturale per lo sviluppo delle aree interne.

Nella prima sessione i risultati del progetto verranno brevemente riassunti. Made in Land è un progetto transfrontaliero, finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020, asse "Beni ambientali e culturali" Obiettivo Specifico 3.1 "Fare del patrimonio naturale e culturale una leva per uno sviluppo territoriale sostenibile e più equilibrato", con capofila la Regione Marche. Il progetto ha sviluppato una Strategia transfrontaliera a sostegno dell'entroterra italiano e croato, basata sulla valorizzazione dei beni naturali e culturali attraverso l'interazione con il proprio contesto e attraverso modalità innovative di utilizzo dei beni stessi. Partendo da questa visione, sono state attivate cinque azioni pilota in cinque aree italiane e croate, dei vari partner di progetto. Le azioni pilota mirano a promuovere la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle aree interne, attraverso una proposta di accessibilità integrata, un uso innovativo degli strumenti digitali, e il coinvolgimento attivo di soggetti pubblici e privati del territorio.

Nella seconda sessione, con l'ausilio di qualificati relatori esterni, verrà attivato un confronto tra Made in-Land e altri progetti e ricerche legati allo sviluppo locale, al rapporto tra costa e entroterra, al ruolo del turismo come leva per avviare nuove forme di sviluppo sostenibile.

Nella terza sessione, sarà attivato l'Osservatorio Permanente Transfrontaliero del Made in-Land, attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa tra i membri firmatari. L'Osservatorio si costituisce come una rete di soggetti interessati alla valorizzazione dei beni naturali e culturali come risorsa per lo sviluppo delle aree interne. L'Osservatorio ha l'obiettivo di favorire la creazione di sinergie, relazioni e progetti di rete sia tra i membri firmatari che con soggetti esterni, per supportare le azioni pilota promosse da Made in-Land e replicare altri progetti con lo stesso obiettivo. Anche il piano d'azione Made in-Land sarà convalidato nella giornata.



LA PARTECIPAZIONE ON LINE E' POSSIBILE:



Riunione Teams: Link per seguire l'evento in LINGUA ITALIANA



Join a meeting in Teams: Link for ENGLISH LANGUAGE

In allegato l'agenda con il programma dettagliato della giornata