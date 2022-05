Venerdì 6 maggio, alle ore 10, il terzo e ultimo appuntamento sulle Liste Rosse, anche su zoom, YouTube e pagina facebook Federparchi. Presentazione delle Liste Rosse della flora e delle api italiane minacciate.

Le Liste Rosse delle specie minacciate in Italia sono strumenti preziosi per la tutela della biodiversità. Sono questo il tema del terzo appuntamento a cura del Ministero della Transizione Ecologica e Federparchi nell'ambito della rassegna Euroflora in corso a Genova presso i parchi e musei di Nervi, dove è stata realizzata una exhibit con l'obiettivo di raccontare al grande pubblico il sistema delle aree protette italiane, con le sue caratteristiche e la sua ricchezza di biodiversità.

Venerdì 6 maggio, ore 10-13, sala Ex Fienile: le Liste Rosse italiane, strumento per la conservazione della biodiversità, presentazione delle Liste Rosse della flora e delle api italiane minacciate.

In allegato il programma dettagliato

Diretta su YouTube e pagina facebook Federparchi

Link per accedere alla piattaforma zoom e partecipare.