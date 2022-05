Inaugurazione del percorso con postazioni Free Library nel Parco del Taro

Domenica 15 maggio, nell'ambito della giornata "Leggere (h)a peso", dedicata alla promozione della lettura, e inserita nel progetto "Si Legge Biodiversità", si terrà l'ingurazione del percorso "Dal fiume al monte, letture in cammino": un itinerario lungo le aree verdi del Parco del Taro e della Riserva Monte Prinzera, con diverse installazioni di postazioni Little Free Library, manufatti creati con materiali sostenibili per offrire soste di lettura che accompagneranno il viaggio di quanti percorrono la via Francigena e il pecorsi naturalistici, contenenti brani e libri riguardanti storie, poesie, leggende, racconti di vita quotidiana e curiosità sulle emergenze naturali.

La giornata di inaugurazione prevede due appuntamenti dal titolo "Cammina, leggi, ama.. il verde" rivolti a bambini e famiglie, alle ore 10,30 e in replica alle 15,30, con partenza da Piazza Matteotti a Fornovo Taro (PR): durante il percorso, lungo un tratto del Parco del Taro, saranno proposte letture, animazioni e piccola attività manuale per la creazione di messaggi, racconti, disegni dedicati all'ambiente che verranno lasciati nelle librerie, per essere letti o guardati da tutti coloro che passeranno in seguito lungo l'itinerario.

L'iniziativa è gratuita e su prenotazione alla mail iatfornovo@gmail.com o al numero 3469536300

L'evento è organizzato nell'ambito del progetto "Si legge Biodiversità", coordinato dai Parchi del Ducato e finanziato da Fondazione Cariparma, ed è curato da IAT, proloco e Comune di Fornovo Taro