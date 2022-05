Conclusa la prima settimana

Si è conclusa la prima settimana degli eventi Bioblitz Lombardia da casa mia e Bioblitz Lombardia dalla mia scuola.

Gli eventi di citizen science rivolti a tutta la popolazione regionale e agli studenti hanno portato i primi risultati:

BIOBLITZ LOMBARDIA DA CASA MIA

- 2513 osservazioni per 795 specie

- 318 tra validatori e osservatori

BIOBLITZ LOMBARDIA DALLA MIA SCUOLA

- 559 osservazioni per 273 specie

- 169 tra validatori e osservatori

Non hai ancora partecipato? Cosa aspetti? Hai tempo fino al 15 maggio!

Partecipare è semplice!

1- scarica l'app INaturalist e registrati gratuitamente

2- aderisci al progetto Bioblitz Lombardia da casa mia o Bioblitz Lombardia dalla mia scuola

3- scatta una fotografia o registra un suono della Natura accanto a te

4- carica la tua osservazione sull'app, georeferenziala e inserisci la data della tua osservazione, in automatico verrà caricata all'interno del progetto a cui hai deciso di aderire

5- prova ad identificare quello che hai incontrato. Se non riesci, non ti preoccupare! La community di esperti ti aiuterà nell'impresa!

Qui puoi trovare un tutorial sull'uso dell'app!

Cosa aspetti? Metti alla prova le tue capacità di buon osservatore e allenati in vista del Bioblitz Lombardia nelle Aree Protette.