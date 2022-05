Forlì, 14 e 15 maggio ore 10:00 - 12:30 e 15:00 - 18:30

Presso il CEAS Scuola Parchi Romagna Polo didattico "la Còcla", in via F. Andrelini n. 59 a Forlì, in occasione di ZARDIN, festival dedicato ai giardini e ai cortili più suggestivi del centro storico di Forlì e dintorni, apertura al pubblico del giardino del CEAS "la Còcla", Sabato 14 e Domenica 15 Maggio 2022 ore 10:00-12:30 e 15:00-18:30.





L'area verde potrà essere visitata autonomamente oppure seguendo le VISITE GUIDATE :

sabato 14 ore 10:00, ore 15:30, ore 17:00;

domenica 15 ore 11:00, ore 15:30, ore 17:00





sabato 14 alle ore 11:00 LABORATORIO di SLOWFOOD sulle ERBE OFFICINALI, dal loro riconoscimento alla realizzazione di alcuni preparati (sacchetti profumati, usi in cucina, ecc.).



Il giardino naturale "La Còcla" è un microcosmo verde nel quale si ricrea un ciclo di vita completo come in natura: le essenze tipiche della nostra area, le zone a prato ove crescono o si piantano arbusti e fiori selvatici nostrani attirano uccelli, farfalle, api ed altre piccole creature.

A seguito del progetto finalizzato a riportare l'area ad un aspetto sempre più naturale e indirizzato alla didattica viene creato lo Stagno attorniato da Tife ed altre piante acquatiche, quale esempio di ambiente umido; in breve tempo lo stagno ospita rane, libellule, coleotteri acquatici attirati da un ambiente a loro consono, da diversi anni viene a nidificare una coppia di Germani reali.

I frutti ed i semi di alberi e arbusti nativi attirano una numerosa avifauna: merli, verzellini, passeri, cince, pettirossi, scriccioli, nei nidi artificiali ha nidificato il picchio muratore. I fiori sono visitati assiduamente da molte farfalle tra le quali il bellissimo Podalirio, che predilige le specie arbustive e le Rosacee, la Vanessa del cardo, la Vanessa io, la Vanessa atalanta, la piccola e singolare Sfinge colibrì. Inoltre sono presenti scoiattoli, ricci e …. i gatti del vicinato. Sono state realizzate aiuole dedicate alle piante officinali e officinali velenose, piante aromatiche e tintorie. Infine c'è anche l'angolo del compostaggio con 4 compostiere dalle quali si ottiene il compost da utilizzare per la concimazione del giardino. Dal 2004 è presente un percorso didattico con plance che illustrano i diversi abitanti di questa piccola e preziosa oasi naturale nel cuore della città.



Per un maggiore approfondimento sulla storia de La Còcla https://www.gevforli.it/la-storia-de-la-cocla/



Per informazioni: e-mail cocla@gevforli.it cell. 3201720310 www.gevforlì.it