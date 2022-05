Due incontri nel Parco della Vena del Gesso romagnola per conoscere i pipistrelli - Giovedì 26 maggio ore 21, Faenza & Domenica 12 giugno ore 21, Tossignano -

Allo scopo di proteggere gli ecosistemi carsici, si svolge ogni anno la campagna di divulgazione internazionale chiamata "Animale di Grotta dell'anno" con la finalità di far conoscere questi luoghi, la cui conservazione è di estrema importanza per consentire la vita all'interno delle grotte.

Per il 2022 è stato scelto il mondo dei Chirotteri e, in particolare, per l'Italia, è stato selezionato il Miniottero di Schreibers (Miniopterus schreibersii) come animale di grotta.

Questo pipistrello è ben presente nella Vena del Gesso romagnola con colonie di migliaia di esemplari ed è una delle venti specie note all'interno dell'area protetta . Il Parco della Vena del Gesso romagnola si dimostra essere, infatti, un territorio particolarmente adatto ai chirotteri per l'abbondante presenza di grotte come luoghi di rifugio, ma anche per la ricchezza di biodiversità dei suoi ambienti, fondamentale per garantire abbondanza e varietà di insetti e invertebrati nelle notti di caccia.

La Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna (FSRER), congiuntamente all'Ente Parchi Biodiversità Romagna e al Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, hanno aderito all'iniziativa Animale di Grotta dell' Anno 2022 - Il pipistrello "Miniopterus schreibersii" organizzando con il Naturalista Massimo Bertozzi due appuntamenti.

I PIPISTRELLI NELLE GROTTE: CONOSCERLI, RICONOSCERLI E TUTELARLI.

Incontro formativo dedicato agli speleologi, alle guide escursionistiche e a chi si occupa di protezione e conservazione.

Giovedì 26 maggio – ore 21,00 presso il Museo Civico di Scienze Naturali "Malmerendi" - via Medaglie d'Oro 51 Faenza.

VOLARE CON LE MANI: VITA DA PIPISTRELLO.

Una serata in compagnia di un esperto per conoscere meglio i pipistrelli (chi sono, come vivono e perché sono tanto importanti), ma soprattutto per vederli e ascoltarli mentre volano e cacciano nell'oscurità.

Domenica 12 giugno – ore 21,00. Piazza Andrea Costa, 9 - Tossignano (Comune di Borgo Tossignano)





Per info e approfondimenti https://animalidigrotta.speleo.it/miniottero-di-schreibers/



In allegato le locandine di entrambe le giornate