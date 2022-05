La prima tappa del BioBlitz Lombardia 2022 si sta svolgendo in modalità telematica, con il Bioblitz lombardia da casa mia e la novità di quest'anno, il Bioblitz dalla mia scuola! C'è ancora tempo fino al 15 maggio per caricare le vostre osservazioni!

I numeri di questa prima settimana, li potete trovare nella nostra news

L'evento di educazione naturalistica e scientifica, promosso da Citizen Science, a breve tornerà anche in presenza !

Tutti i cittadini accomunati dalla passione per la natura e spinti dalla curiosità sono di nuovo invitati a partecipare a questo evento da venerdì 20 maggio fino a domenica 22 maggio. Per l'occasione, in contemporanea in tutte le aree protette della Lombardia, ci saranno diverse attività con lo scopo di farvi guardare la natura con gli occhi dei nostri esperti naturalisti.

Il tema di quest'anno sono le specie alimurgiche, ovvero le specie commestibili!

Quello che ti serve è portare con te il tuo telefono in modo tale da poter immortalare le diverse specie che avrai attorno

Come partecipare?

• Scarica l'applicazione gratuita INaturalist

• Guarda il tutorial o leggi le istruzioni

• Guarda i suggerimenti per le foto e i suoni

• Partecipa ad una delle iniziative proposte dalle aree protette lombarde

• Carica le tue osservazioni sull'applicazione all'interno del progetto Bioblitz Lombardia 2022

Gli esperti naturalisti ti aiuteranno a capire cosa stai fotografando !

Ecco qui tutte le attività!

PARCO DELL'ADAMELLO --> ecco qui la locandina.

--> ecco qui la locandina. PARCO ADDA NORD --> ecco qui la locandina.

--> ecco qui la locandina. PARCO CAMPO DEI FIORI - PLIS VALLE DELLA BEVERA - PLIS GOLFO DELLA QUASSA - RISERVA NATURALE PALUDE BRABBIA --> ecco qui la locandina.

- PLIS VALLE DELLA BEVERA - PLIS GOLFO DELLA QUASSA - RISERVA NATURALE PALUDE BRABBIA --> ecco qui la locandina. PARCO DELLE GROANE --> ecco qui la locandina.

--> ecco qui la locandina. PLIS DEL LURA --> ecco qui la locandina.

--> ecco qui la locandina. PARCO DEL MINCIO - RISERVA NATURALE ISOLA BOSCONE --> ecco qui la locandina.

- RISERVA NATURALE ISOLA BOSCONE --> ecco qui la locandina. PARCO OGLIO NORD - PLIS SAVARONA --> ecco qui la locandina.

- PLIS SAVARONA --> ecco qui la locandina. RISERVA LE BINE --> ecco qui la locandina

--> ecco qui la locandina PARCO DEL SERIO - RISERVA NATURALE FONTANILE BRANCALEONE - RISERVA NATURALE DIMALPAGA - RISERVA NATURALE DELLA PALATA MENASCIUTTO --> ecco qui la locandina.

- RISERVA NATURALE FONTANILE BRANCALEONE - RISERVA NATURALE DIMALPAGA - RISERVA NATURALE DELLA PALATA MENASCIUTTO --> ecco qui la locandina. PARCO DELLA SPINA VERDE - PLIS VAL SANAGRA (ROGOLONE) - PLIS SORGENTI DEL LURA --> ecco qui la locandina

- PLIS VAL SANAGRA (ROGOLONE) - PLIS SORGENTI DEL LURA --> ecco qui la locandina PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - RISERVA NATURALE LAGO DI MONTORFANO --> ecco qui la locandina1 e la locandina2

- RISERVA NATURALE LAGO DI MONTORFANO --> ecco qui la locandina1 e la locandina2 PARCO VALLE DEL TICINO --> ecco qui la locandina.

--> ecco qui la locandina. PLIS MUGHETTI --> ecco qui la locandina.

Vi aspettiamo :)