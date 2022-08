Visita guidata al MuMAB di Salsomaggiore Terme al buio

Quanti denti sono custoditi al MuMAB? Scopriamolo con un'indagine notturna alla luce delle torce nei corridoi del museo.

E se uno squalo avesse perso un dente proprio qui? Ma quanti altri denti possiamo trovare?

10 milioni di anni fa i denti erano uguali a quelli di oggi? Molte domande a cui daremo risposta accompagnati da un'esperta che ci accompagnerà nel buio tra le sale del museo.

COSA PORTARE

1. torcia frontale o a mano per la visita

2. Una buona dose di coraggio

La durata della visita è di circa 1 ora e mezza.

Costo: 8 € per ragazzi dai 5 ai 18 anni, 6 € adulti per adulti e gratis per minori di 5 anni.

L'iniziativa si svolge mercoledì 03 agosto alle ore 21 presso Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR). geotag: https://g.page/mumabmillepioppi

Prenotazione obbligatoria: Tel. 353 4147452 - email: mumab@millepioppi.it - oppure sul sito millepioppi.it