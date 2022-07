Appuntamenti dall’11 al 17 luglio 2022

In una notte il Parco La Mandria è cambiato. Una tromba d'aria di forza mai vista negli ultimi 40 anni ha spazzato via come fuscelli querce secolari, enormi pioppi e tanti alberi di varie specie lungo la viabilità. Gli alberi più giovani sono stati più resistenti, mentre il viale monumentale che iniziava da Ponte Verde (circa 70 farnie) praticamente non esiste più.

In mezzo al parco alcune grandi piante, più forti di altre, hanno resistito e ci danno la forza di ripensare al parco e di ripartire dai giovani viali e da nuove foreste.

ATTENZIONE! La situazione è in continua evoluzione, pertanto si invitano i gentili fruitori a consultare il sito per accertarsi sulle aperture e chiusure dei servizi: www.parchireali.it o di contattare il Punto Informativo durante gli orari di apertura.

Ufficio Informativo dei Parchi Reali:

011/4993381 info@parcomandria.it

L'Ufficio Informativo di Ponte Verde osserva i seguenti orari:

da martedì a venerdì: 10.00/12.00-14.00/17.00

sabato: 9.00/13.00 – 14.00/17.00

domenica e festivi: 9.00/13.00 – 13.30/17.00

Il Parco de La Mandria apre alle ore 8.00 e chiude alle ore 20.00

PARCO DE LA MANDRIA

CASTELLO

800m di passeggiata da ingresso Ponte Verde di Venaria Reale

Gli Appartamenti Reali sono visitabili dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 17.00, ultimo ingresso ore 16.30 – Sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00 con ultimo ingresso ore 17.30.

Prosegue il Centro Estivo de … BOSCO D'AVVENTURE! Edizione 2022 per grandi e piccini!

CASCINA BRERO e il Percorso Sensoriale!!!

Da GIUGNO:

Mercoledì: 12.30 -18.30

Venerdì 12.30-17.30

Sabato 12.00 - 22.00

Domenica 10.00 - 20.00

Nei giorni di sabato e domenica … mettetevi alla prova con la Prima ESCAPE ROOM naturalistica! 30 minuti di tempo per trasformarsi e vivere un' esperienza da Falena!

Attività con accompagnamento naturalistico:

Sabato 16 luglio 2022- ore 18.00 – Cascina Brero - Aperibosco – Passeggiata con sorprese culinarie

Domenica 17 luglio – ore 10.00 – Druento - Mandria coast to coast - Un'escursione particolare ed emozionante che attraverserà i luoghi più segreti e incontaminati del Parco La Mandria per vivere appieno la sua natura.

Le attività di visita guidata sono tutte su prenotazione obbligatoria. All'interno dell'evento sarà indicata la modalità di pagamento e prenotazione dell'attività.

NOVITA' a Cascina Vittoria, per tutti i fine settimana fino a settembre:

Tour al Mattino – GoodMorning Parco Mandria!

Tour al Pomeriggio – GoodAfternoon Parco Mandria!

Hatha Yoga nel Parco de La Mandria con Cascina Vittoria:

Sabato 16 luglio - Mini bimbi? Mini Pony e Mini Corso!

Domenica 17 luglio a Cascina Vittoria: "Signore in forma!"

Per info e iscrizioni infocascinavittoria@gmail.com

AL CIABOT DEGLI ANIMALI CON SKUA NATURE :

Sabato 16 e domenica 17 luglio Il Ciabot degli Animali sarà regolarmente aperto con le Sessioni di Macrofotografia!

Continuano gli appuntamenti dedicati ai bambini a Cascina Oslera: "Il Battesimo della Sella!"

Tutti i sabato e domenica

SPORT

LUNEDI' 11 luglio torna l'appuntamento per correre e camminare assieme … a Parco Chiuso!

Possibilità di Pasta Party finale

Appuntamenti del Centro Allenamento a Cascina Brero!

SABATO 16 luglio alle ore 6.30 e DOMENICA 17 luglio alle ore 9.30

Per correre ed allenarsi insieme nel Parco.

Le attività non necessitano di prenotazione, l'importante è essere puntuali

PUNTI RISTORO (INVITIAMO A CONTATTARE DIRETTAMENTE I PUNTI RISTORO PER VERIFICARE LE APERTURE)

- DA INGRESSO PONTE VERDE DI VENARIA (500m circa di passeggiata): LA LOCANDA DELLA MANDRIA 011/4993324

- DA INGRESSO PONTE VERDE DI VENARIA (800m circa di passeggiata): CAFFETTERIA REALE 0114598910 interno 224 – APERTO DA LUNEDI' A VENERDI' DALLE 9.00 ALLE 17.00 – sabato e domenica dalle 9 alle 18

- DA INGRESSO OSLERA DI ROBASSOMERO: CASCINA OSLERA 366/4994250 ( chiuso lunedì)

- DA INGRESSO DI DRUENTO: BAR BAFFO 351/9201095 - 351/9924053

- A META' STRADA CIRCA TRA INGRESSO PONTE VERDE DI VENARIA E INGRESSO DI DRUENTO: CHIOSCO DUE CREPES IN VIAGGIO 3487993808 – APERTO prevalentemente VENERDI', SABATO e DOMENICA

- DA INGRESSO TRE CANCELLI PER PARCHEGGO (circa 300m di passeggiata), O DA INGRESSO DEDICATO RAMPA: LA RAMPA FIORITA 333 1538428

NOLEGGI BICICLETTE

- RENT BIKE LA MANDRIA: aperto da mercoledì a sabato dalle 10.00/13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 – Domenica e festivi dalle 9.00 alle 19.00 (ultimo noleggio ore 19.00) – 011/4993333

- CASCINA OSLERA: - da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 19.00, sabato e domenica dalle 9.00 alle 19.00 366/4994250

- LA RAMPA FIORITA (ANCHE E-BIKE): aperto da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 20.00, sabato e domenica dalle 9.00 alle 24.00 - 333/1538428

PARCO DI STUPINIGI



Mercoledì 13 luglio 2022 – ore 18.30 – Ippodromo di Vinovo – Aperilupo – Appuntamento dedicato alla presenza del lupo nei nostri territori.