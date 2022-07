Martedì 19 Luglio escursione ai Boschi di Carrega

L'ombra e il verde rilassante del Parco nelle ultime ore del giorno ci accoglieranno per la prima parte di questa serata che vedrà una camminata che ci porterà a sfiorare alcuni dei luoghi più interessanti dell'area protetta: la grotta di Maria Amalia, che fu un favoloso bagno termale nel bosco (potremmo dire la prima spa della storia), il complesso monumentale del casino dei Boschi e la zona dei laghi; e proprio qui, sulla riva del lago, ci concederemo una sosta per mangiare un panino pic nic, prima di risalire al centro visite del Parco dove inizierà la seconda parte della serata (alle ore 20). I naturalisti dell'Ente Parchi ci spiegheranno biologia ed ecologia dei cervi volanti che in questa stagione in gran numero si vedono volare nel parco al tramonto. Al termine della chiacchierata chi vorrà potrà partecipare a una sessione del monitoraggio cervi volanti organizzato dal Parco, compiendo un breve tragitto a piedi in compagnia degli esperti, annotando tutti i cervi volanti osservati. Termine dell'esperienza attorno alle 21,30.

Grado di difficoltà: facile - Dislivelli: 100 m salita e 100 m discesa circa - Tempo di percorrenza: 2 ore

Ritrovo: Martedì 19 Luglio ore 17.45 c/o Centro Parco Levati - Via Olma 3 - Sala Baganza PR. Ore 21,30 termine esperienza e serata; (ore 20 termine escursione)

Attrezzatura richiesta: Scarponcini, pantaloni lunghi, felpa/kw, zaino con acqua, torcia preferibilmente frontale, bastoncini per chi è abituato a usarli.

Organizzatore e Guida: Antonio Rinaldi (GAE)

Costo di partecipazione: € 12 adulti, € 8 bambini fino a 12 anni, o se più conveniente pacchetto famiglia 35 euro.

Prenotazione obbligatoria: Antonio Rinaldi - cell. 328.8116651 - antonio.rinaldi.76@gmail.com