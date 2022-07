Anche ad agosto Esperienze in Natura!

Prosegue anche nel mese di agosto il Centro estivo tenuto dalle guide del Parco, con base logistica a Cascina Brero a Venaria (in via Scodeggio).

Ci sono ancora posti liberi per la partecipazione di bambini/e e ragazzi/e a questa bellissima esperienza a contatto diretto con la natura.

Informazioni più dettagliate: http://www.parchireali.it/parco.mandria/iniziativa.php?id=96181



L'area verde che circonda Cascina Brero e il percorso allestito detto "La foresta in punta di piedi" non sono stati danneggiati dalla tempesta del 30 giugno.



Per informazioni ci si può rivolgere al punto informazioni del Parco al (0114993381 dal martedì alla domenica- chiuso il lunedì).

Tutta la modulistica per le iscrizioni: http://www.parchireali.it/parco.mandria/pagina.php?id=364