Progetto Dirama

Quando: Domenica 17 Luglio dalle 9:00 alle 13:00

Dove: Piazzale della Malpensata 24100 Bergamo

Cosa: guidati dall'architetto Nicola Eynard ammireremo il corso impetuoso del torrente Morla là dove è ancora all'aria aperta e ne cercheremo i labili indizi nei punti in cui è nascosto sotto strade, parcheggi, costruzioni. Al termine della pedalata ci fermeremo insieme in Valmarina per un picnic al sacco.

Costo: gratis

Per maggiori informazioni e per prenotare cliccare qui