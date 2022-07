Domenica 17 Luglio 2022 presso l'Orto botanico "G. Longhi" a Romano di Lombardia.

Oltre alla possibilità di effettuare visite guidate dell'Orto e del giardino dei frutti dimenticati con il Gruppo Sportivo per Romano e le Guardie Ecologiche Volontarie e fermarsi per un pic-nic, nel pomeriggio alle ore 17 avrà inizio l'edizione 2022 della rassegna teatrale "Vediamoci … sul Serio" che in questa prima data prevede un'evento nel pomeriggio: "Passeggiata disegnata dall'Albero Radice" Laboratorio d'illustrazione con Marina Girardi.

Il disegno, accompagnato da pratiche di attenzione per il respiro e dall'ascolto di canzoni selvatiche, diventa strumento di incontro con la natura. Entrando in risonanza con segni e suggestioni degli alberi scopriamo che dentro abbiamo spazio per un nido poetico dove si incontrano rami e radici.

Evento organizzato con il contributo di Fondazione Cariplo per il progetto "L'altra metà del libro".

In caso di pioggia l'iniziativa sarà recuperata in data successiva.

Prenotazione necessaria al seguente link

Maggiori informazioni nella locandina in allegato