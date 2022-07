Sammuri: speriamo di poter coinvolgere tutte le aree protette quanto prima

Il 5x1000 ai parchi nazionali ha registrato un grande successo, nel 2021 le opzioni dei cittadini per quanto riguarda la sua destinazione sono triplicate rispetto al 2018. Sono inoltre aumentate anche le indicazioni specifiche per i singoli parchi. Il quotidiano economico Milano Finanza ha colto la notizia e l'ha sviluppato in un interessante articolo nell'ambito di un dossier sul 5xq1000. Il pezzo di gaia Gaia Grassi riprende i dati forniti da Federparchi e riporta il commento del presidente Sammuri che, tra l'altro, afferma: "il successo del 5x1000 ai parchi è un chiato segno della crescente sensibilità dei cittadini nei confronti di chi tutela la natura. Speriamo di poter coinvolgere tutte le aree protette quanto prima".