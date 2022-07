Un'avventura per vivere da protagonisti la propria estate

Quando: tra Giugno e Settembre

Dove: Muggiò, Parco di Monza, Giussano, Monza

Chi: bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni

Cosa: possibilità, per i bambini e i ragazzi, di vivere con i loro coetanei, durante il periodo delle vacanze scolastiche, un'esperienza di gioco e amicizia in un luogo non solo accogliente e sicuro, ma anche libero e ricco di stimoli

Per iscrizioni e informazioni più dettagliate chiamare il numero 3355309441 (nei seguenti orari: Lun, Mar e Gio 15:00-18:00, Mer e Ven 11:00-14:00) oppure mandare una email a iscrizioni@metacoop.org

Maggiori informazioni al seguente link