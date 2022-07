Lex – sentenza sul divieto di caccia nelle aree percorse dal fuoco, dieci anni.

La Corte Costituzionale ha emesso un giudizio di illegittimità costituzionale in merito ad una norma della regione Liguria che abbassava i limiti temporale del divieto di caccia nelle zone percorse dal fuoco da dieci a tre anni. La Corte ha stabilito che, in tema di tutela ambientale, le regioni possono modificare la normativa statale "solo per innalzare i livelli di tutela" considerando tali vincoli come "criteri minimi di salvaguardia". Non è quindi possibile abbassare le soglie di protezione ambientale stabilite dalle leggi dello Stato. Pertanto la Corte ha emesso giudizio di illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 5, della legge della Regione Liguria 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico), come aggiunto dall'art. 1 della legge della Regione Liguria 7 ottobre 2008, n. 35, recante «Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico).