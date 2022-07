Un'immersione per adulti e bambini domenica 24 luglio

La Galleria d'Arte Selvatica è un'attività in natura che si basa sugli insegnamenti del Bagno di Foresta o Shinrin-yoku, ovvero sulle immersioni sensoriali in boschi e foreste. Cammineremo in lentezza e con curiosità negli accoglienti boschi della Riserva dei Ghirardi ; appoggeremo i nostri occhi curiosi su luci e ombre, su forme e colori e con l'uso degli altri sensi avremo il piacere di incontrare alberi, cortecce, foglie, sottobosco.... e poi toccheremo, annuseremo e creeremo insieme la nostra personalissima Galleria D'Arte Selvatica!

Non sono richieste conoscenze o attitudini alle discipline artistiche ma occorre mettere nello zaino voglia di giocare ,curiosità e libertà di esprimere le nostre sensazioni.

Attività condotta all'aperto e rivolta ad adulti e bambini (a partire dagli 8 anni) da Elena Dallatomasina (Esperta in Bagno di Foresta Metodo CONI-CSEN Trentino Alto Adige).

Abbigliamento comodo con pantaloni lunghi e scarponcini.

L'attività è domenica 24 luglio dalle 15.30 alle 19.30 presso il Centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (PR).

Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.

Contributo per persona € 10 adulti e € 5 bambini