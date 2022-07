Nel Parco dello Stirone e del Piacenziano mercoledì 20 luglio

Escursione al tramonto attraverso la riserva naturale del parco dello Stirone e Piacenziano con partenza dal MuMAB.

Un'escursione sui sentieri e le strade bianche dalla rete cicloturistica che costeggiano il torrente Stirone.

Ci fermeremo ad ascoltare ed interpretare i suoni della natura al calar del sole.

Prima verso la località San Nicomede per visitare uno dei punti di affioramento dei fossili e poi verso Laurano per raggiungere il 50 Special e il suo speciale gelato fatto in casa.

Si ritornerà al Museo passando per i boschi illuminati dalla torcia frontale e dalla luce della bicicletta.

Il percorso è di circa 8 km e ha un grado di difficoltà medio facile

COSA SERVE

1. La propria bicicletta con ruote gonfie e luce

2. Il casco (obbligatorio)

3. Torcia frontale

4. abbigliamento tecnico adatto

5. repellente antinsetti

6. acqua fresca

Possibilità di noleggio bike e e-bike per chi ne fosse sprovvisto.

In caso di necessità mandare una mail con almeno 3 giorni di anticipo mumab@millepioppi.it

Costo: 10 € per ragazzi dai 5 ai 10 anni, 15 € adulti per adulti e gratis per minori di 5 anni. Costo del gelato escluso.

L'iniziativa si svolge mercoledì 20 luglio alle ore 20.30 presso Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR). geotag: https://g.page/mumabmillepioppi

Prenotazione obbligatoria: Tel. 353 4147452 - email: mumab@millepioppi.it - oppure sul sito millepioppi.it