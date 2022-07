Un articolo di Repubblica Green&Blue racconta dell’incontro tra la pesca sostenibile e le aree marine protette

Pesca sostenibile e Aree marine protette, il progetto FishMPABlue2Plus di cui Federparchi è capofila, sbarca nel Samaria park, in Grecia. Storie, esperienze e obiettivi del progetto sono illustrati in un interessante articolo di Green&Blue, l'inserto ambientale di Repubblica, che racconta di come, grazie ai vari progetti FishMpaBlue che si susseguono negli anni, il mondo della piccola pesca artigianale stia diventando il miglior alleato della sostenibilità marine nel Mediterraneo. Un cooperazione con le Amp che riesce a coniugare tutela della biodiversità e sviluppo sostenibile.

Il progetto FishMPABlue2Plus coinvolge 11 Aree Marine Protette: MPA delle Secche di Tor Paterno (Italia); Secche della Meloria MPA (Italia); Regno di Nettuno MPA (Italia); Riserva marina di Pequerolle (Francia); Riserva marina di Cap d'Ail; Lastovo MPA (Croazia); Riserva Marina del Canale di Velebit (Croazia); AMP Karaburun-Sazan (Albania); Parco Nazionale di Butrinto (Albania); Samaria MPA (Grecia); Santuario Pelagos (Italia-Monaco-Francia).

FishMPABlue2PLUS ha sei partner di progetto: Federparchi (Italia) che è capofila; WWF Adria, (Croazia), Stazione Zoologica "Anton Dohrn" (Italia), Università dell'Egeo (Grecia), Agenzia Nazionale delle Aree Protette, (Albania); Università della Costa Azzurra (Francia).

