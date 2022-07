Venerdì 22 luglio - La Casa del Fiume (Borgo Tossignano) - ore 17.30

A La Casa del Fiume di Borgo Tossignano arriva il festival "In mezzo scorre il fiume".

Per il terzo anno il festival collabora con Combo Jazz Club e con l'ostello La Casa del Fiume per portare musica sotto le stelle in un luogo suggestivo e "magico" nel quale lo scorrere dell'acqua e il frinire dei grilli fanno da sottofondo e accompagnamento.

L'appuntamento è venerdì 22 luglio alle 17.30 davanti alla Casa del Fiume con la fondatrice del festival, la vocalist Luisa Cottifogli, appassionata di botanica e fitoterapia e membro delle Guardie Ambientali Metropolitane. In una passeggiata non impegnativa, la cantante ci racconterà le storie e i misteri di alcune piante autoctone.

La partecipazione alla passeggiata delle piante è gratuita.

Per prenotazioni e informazioni sulla passeggiata delle piante:

351 6812880

framusicaenatura@gmail.com

Dopo la passeggiata, è possibile fermarsi a La Casa del Fiume per una merenda o per una cena prima del concerto di jazz serale.

Il concerto inizierà alle 21.00, con il contrabbassista Paolo Ghetti in duo con la figlia Anna Ghetti alla voce.

Il programma del concerto includerà brani facenti parte della vita musicale di entrambi, un repertorio che in questo concerto acquisterà una veste inedita.

Informazioni e prenotazioni cena o drink + concerto

presso La Casa del Fiume al 335 6678068