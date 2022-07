17-22 luglio 2022

Il progetto Life4oakForests, di cui l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna è lead partner, il 19 Luglio 2022 ha partecipato al Life Symposium (Life Programme: Funding direct action to protect Europe's threatened insects) organizzato da NEEMO-Monitoring Life projects and Communicating about the Life Programme e CINEA-European Climate, Environment and Infrastructure Executive Agency, presso il XXVI Congresso Internazionale di Entomologia ICE 2022 ad Helsinki, Finlandia.

Il progetto è stato presentato dalla Dott.ssa Forestale Serena Petroncini, tecnico coordinatore del progetto Life4oakForests in Italia, che ha relazionato mettendo in evidenza la transnazionalità del progetto e focalizzando sulle attività in corso sia in Italia presso il Parco Regionale della Vena del gesso Romagnola che in Ungheria presso il Bükki National Park Directorate, Balaton-felvidéki National Park Directorate and Duna- Ipoly National Park Directorate.

È stata rivolta particolare attenzione alle Nuove linee guida di gestione forestale di conservazione promosse dal progetto e applicate nei relativi habitat forestali a prevalenza di quercia in entrambe le nazioni e sono state evidenziate azioni relative agli invertebrati in particolare all'importanza della creazione di legno morto a terra ed in piedi, microhabitat per molte specie tra cui anche animali invertebrati come insetti saproxilici.

Gli animali invertebrati sono specie vitali per il controllo dei parassiti, per l'impollinazione, per la creazione di sostanza organica nel suolo e per la filtrazione dell'acqua. La loro presenza è in forte declino in seguito alla perdita dei loro habitat, all'agricoltura intensiva, all'inquinamento, alle specie aliene invasive e al cambiamento climatico.

Gli interventi forestali del Life4oakForests sono mirati anche alla conservazione di queste specie.

Il Congresso ICE 2022 con il Simposio Life Programme ha dato la possibilità al progetto Life4oakForests di presentare le proprie azioni di conservazione mirate all'aumento della biodiversità delle foreste di quercia. Si ringraziano pertanto gli organizzatori del XXVI Congresso Internazionale di Entomologia ICE 2022 e Life Programme Symposium per la speciale occasione e ottima organizzazione.

#life4Oakforests