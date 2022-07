Domeniche sul lago 2022

Il Parco Valle Lambro propone sette giornate di escursioni sul lago di Alserio sulla barca elettrica Amicizia, con l'accompagnamento di un naturalista che vi farà conoscere i luoghi più incantevoli e suggestivi di questo lago.

Domenica 31 Luglio la partenza delle corse dal pontile di Alserio è prevista alle ore:

L'imbarcadero è situato presso il molo dei Gardini a Lago di Alserio, via Carcano.

Per assicurare la conduzione delle uscite in tutta sicurezza e organizzare al meglio l'escursione, dato che la barca è di piccole dimensioni, è preferibile l'ISCRIZIONE ONLINE, da parte di ciascun nucleo familiare. NON si accettano prenotazioni per gruppi.

Iscrizioni entro le ore 12:00 di Venerdì 29 Luglio.

