Progetto "Campo dei Fiori Siamo Noi"

Il 23 e 24 Luglio ci occuperemo della pulizia del sentiero 309, al Monte San Francesco, sempre supportati dal gruppo sentieristica delle nostre GEV e da Legambiente Varese Onlus. C'è davvero tanto lavoro da fare lungo il percorso, quindi abbiamo bisogno del vostro aiuto!

Sabato 23 Luglio: 1° ritrovo ore 8.00 al Palazzetto di Varese oppure 2° ritrovo alle 8.30 al parcheggino al bivio tra Sacro Monte e Campo dei Fiori, in via Campo dei Fiori. Fine delle attività per le 12 circa

Domenica 24 Luglio: 1° ritrovo ore 8.30 al Palazzetto di Varese oppure 2° ritrovo alle 9.00 al parcheggino al bivio tra Sacro Monte e Campo dei Fiori, in via Campo dei Fiori. Fine delle attività per le 12.30 circa

In entrambe le giornate, per limitare la salita con le auto, consigliamo di arrivare al 1° punto di ritrovo (specificandolo al momento dell'iscrizione).

Per partecipare scrivere una email a educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it