Quando: Sabato 23 Luglio alle 9:00

Dove: Casamatta, Mulini di Gurone (Malnate)

Cosa: da diversi anni le discipline del progetto vivono una crisi continua, fatta di molteplici fasi di squilibrio che riflettono i grandi cambiamenti globali in corso: crisi del mercato, crisi della professione, crisi ambientale, crisi energetica. Il perpetuarsi di questa condizione ribadisce come gli attuali paradigmi di progetto e costruzione non solo non siano in grado di dare risposte a questo stallo, ma ne siano essi stessi concause, confermandosi come processi altamente energivori e dissipatori di risorse materiali e immateriali. La crisi sociale ed energetica in corso sollecita la transizione del settore verso nuovi modelli spaziali e programmatici, in grado di decelerare i consumi valorizzando manufatti, suoli, territori e reti di comunità. La giornata del 23 Luglio 2022 sarà un'occasione per ascoltare l'esperienza di progettisti, docenti e attori impegnati in questa transizione, che si confronteranno su e per un'architettura comune, locale e circolare.

Costo: gratis

