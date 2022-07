Sabato 30 luglio 2022 ore 17.30 - 22.30

Sabato 30 luglio 2022 alle ore 17.30 - 22.30 presso il Centro Visita Rifugio Cà Carnè (Brisighella) si terrà la Festa del Ceas della Romagna Faentina.

Per i grandi:ore 18 - Passeggiata nei Gessi di Rontana, tra natura e archeologiaGli esperti del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola ci guidano alla scoperta di un geosito di rilevanza regionale, ricco di testimonianze di epoca preistorica, romana e medievale, così come di sorprendenti curiosità naturalistiche (alberi monumentali, doline e inghiottitoi carsici, affioramenti rocciosi, ...).

Per i piccoli:ore 18 - Il Codice Scarabelli: alla scoperta dei segreti del Carnè Una caccia al tesoro in compagnia di Scarabelli e degli altri studiosi che in passato hanno indagato i misteri naturali dei geositi del Parco.A seguire, alle ore 21Spettacolo Teatrale

Per l'occasione sarà aperto il Centro Visita del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola.

Tutte le attività saranno gratuite.Prenotazione obbligatoria per partecipare al gioco ed allo spettacolo "il Codice Scarabelli"

Info e prenotazioni: segreteria CEAS Romagna Faentina329 210 75 64 (SMS o Whatsapp)info@ceasromagnafaentina.it

Durante la serata è possibile cenare al ristoro del Rifugio Carné (prenotazione obbligatoria al nro 0546 81468 oppure cenare al sacco in autonomia nei prati circostanti al Rifugio (portate da casa telo e vivande!).Si consiglia di portare anche una torcia.