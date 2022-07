I Parchi della Musica sul Sentiero d'Arte

Domenica 31 Luglio - ore 18.30 SPECIAL EVENT per "Sentiero d' Arte"

SENTIERO D' ARTE TORRECHIARA – Langhirano (PR)

Località Torrechiara, Parco La Valle Carlo Majno – Langhirano

Concerto "VISTA DAL BASSO"

I PARCHI DELLA MUSICA tornano con grande piacere nel meraviglioso Parco La Valle per "Sentiero d' Arte" di Torrechiara. Un duo d'eccezione per un programma inedito e particolare. Contrabasso e Fisarmonca, due strumenti apparentemente distanti ma molto legati tra loro, che trovano come anello di congiunzione il saper coesistere in diversi ambiti musicali, affondano le proprie radici tanto nella musica Classica colta, quanto in quella popolare, jazz e world music. Il duo porta alla ribalta due strumenti, solitamente con funzione di accompagnamento, mostrandone le qualità melodiche, solistiche e ritmiche, fondendosi in un dialogo musicale inedito: Il contrabbasso pensato come voce solista, evocando la voce umana o il violoncello, il secondo come pianoforte, organo, coro di voci, alternando timbri strumentali in un' esperienza sonora tra diversi stili musicali, senza mai allontanarsi dall'impostazione classica.

L'idea nasce dall'esigenza di portare alla luce tale ricerca, proponendo un repertorio trasversale, prendendo spunto dalle composizioni dei grandi compositori classici che, sfruttarono melodie e forme musicali della tradizione popolare, come la preghiera o la tarantella, creano capolavori di musica colta. Ad oggi non esistono brani originali per questa formazione, il duo si avvale così di trascrizioni che permettono di sfruttare al meglio le caratteristiche proprie dei due strumenti. I brani scelti vanno dal repertorio prettamente classico fino ai più moderni Piazzolla e Morricone. Antonio Mercurio primo contrabbasso dell' Orchestra Toscanini con Giancarlo Palena fisarmonica: da non perdere!!

PROGRAMMA

. Elegia e tarantella - G. Bottesini

. Prayer - E. Bloch

. Bandoneon (from Suite Troileana)

A. Piazzolla

. Motivy - E. Tabakov

. Suite Rota - N. Rota/ R. Catino

. Duo - E. Meyer

. Tango pour Claude - R. Galliano

. Libertango - A. Piazzolla

. Czardas - V. Monti

DUO MERCURIO-PALENA

Antonio Mercurio contrabbasso

Giancarlo Palena fisarmonica

In caso di maltempo il concerto si terrà nel Teatro Aurora, Langhirano

INGRESSO GRATUITO - PORTARE UN TELO O UN PLAID PER SEDERE A TERRA

Info: iparchidellamusica@gmail.com

https://www.facebook.com/iparchidellamusica

Pe raggiungere il luogo del concerto: https://goo.gl/maps/iqL5LFRUFWgWuSRM8