E' indetta asta pubblica per la vendita "in piedi" di legname di quercia rossa presso la proprietà regionale del Parco naturale La Mandria, (massa stimata complessiva pari a 107.990,95 quintali), con suddivisione in 7 lotti, mediante gara al rialzo del prezzo a corpo, alle condizioni di cui all'avviso pubblicato al seguente link http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnwebdl50art29/Dettaglio.aspx?Contr=1809&&CE=ntprclmndr445 .

Possono partecipare alla gara esclusivamete operatori economici iscritti alla CCIAA con attività prevalente o secondaria di "Silvicoltura e altre attività forestali" o "Utilizzo di aree forestali", come meglio dettagliato nell'avviso. E' obbligatorio il sopralluogo per presa visione dei lotti e dei luoghi in cui si trovano le piante, in parte danneggiate e sradicate dal fortunale della notte del 30 giugno scorso, previo appuntamento da prendere con almeno due giorni di anticipo con l'ufficio Ambiente (tel 0114993303-310 oppure e-mail andrea.samore@parchireali.to.it e giusi.rezza@parchireali.to.it )

La scadenza per presentare offerte (secondo modalità e modelli previsti dall'avviso) è fissata alle ore 12.00 del giorno 4 ottobre 2022.

L'area oggetto dell'intervento, pari a 39 ettari, a seguito dell'eliminazione delle querce rosse (piante esotiche ed invasive, poste a scopi produttivi dai precedenti proprietari), verrà riqualificata con la creazione di una nuova foresta che migliorerà l'ambiente naturale tutelato nel parco.