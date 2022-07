Celebrata ogni anno il 28 Luglio questa giornata riconosce che un ambiente sano è la base per una società stabile e produttiva, soprattutto per garantire il benessere delle generazioni presenti e future.

Tutti dipendiamo dalle risorse naturali: acqua, aria, suolo, minerali, alberi, animali, cibo, petrolio. Sono elementi fondamentali nella nostra vita quotidiana.

Per mantenere l'equilibrio della natura, dobbiamo anche aiutare varie specie a continuare ad esistere. Un rapporto dell'organizzazione mondiale per la conservazione redatto dalla World Wildlife Foundation suggerisce che dal 1970 la pressione che esercitiamo sul pianeta è raddoppiata, e le risorse dalle quali dipendiamo sono diminuite del 33%.

Nonostante gli sforzi di organizzazioni e attivisti della conservazione, il loro lavoro viene minato da coloro che hanno interessi: soprattutto politici e imprenditori.

Abbiamo reso questo pianeta un mondo di acciaio e cemento per sostenere l'umanità, ma a costo di altre specie, ed è diventato per noi ancora più indispensabile conservare le risorse naturali che sono vitali per la sopravvivenza umana.

Il mondo naturale sta affrontando una crescente minaccia da pratiche insostenibili e la sfida attuale è proprio quella di preservare e conservare la natura in un processo di sviluppo sostenibile.

Lo stato della natura ha un impatto sulla sopravvivenza umana, sull'economia locale e globale, sulla vita della comunità, sul benessere personale.