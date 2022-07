Il 26 luglio 2022, L' Arch. Gabriele Meluzzi, Sindaco di Fontanelice, è stato nominato all'unanimità Presidente della Comunità del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola.

Nato a Castel San Pietro Terme nel 1986, Gabriele Meluzzi vive a Fontanelice.

Nel 2011 ha conseguito la Laurea Specialistica in Architettura presso l'Università di Ferrara. Nel 2018 ha completato la sua formazione con un Master di II Livello in Architettura del Paesaggio e del Giardino presso lo IUAV di Venezia. Dopo la laurea ha svolto attività di tirocinio e collaborazione presso studi di architettura sia in Italia che all'estero.

Nel 2019, alla sua prima esperienza attiva in politica, è stato eletto Sindaco della lista civica di centrosinistra Insieme per Fontanelice.

Il Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna, Antonio Venturi, si congratula per la nomina: "Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro al neo Presidente e darò il mio supporto unito a quello di tutto l'Ente a Gabriele Meluzzi affinché possa svolgere al meglio il suo lavoro per la Comunità del Parco. Ci tengo anche a ringraziare la Presidente uscente Marina Lo Conte per il lavoro svolto in questi anni con passione e dedizione".

Il Sindaco di Fontanelice ringrazia il Presidente Venturi e commenta così la sua elezione: "Così come tutti gli altri Sindaci coinvolti nella Comunità, a prescindere dal ruolo, sono contento di potermi impegnare per la causa della Comunità del Parco. Siamo qui tutti con l'obiettivo di lavorare per il bene del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola ed è giusto farlo.

Sono orgoglioso che mi sia stata data questa opportunità come Sindaco di un Comune che appartiene al versante bolognese e ci tengo a ringraziare la Presidente che mi ha preceduto, Marina Lo Conte, per il lavoro che ha sempre svolto con energia, trasporto e impegno".