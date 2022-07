Eventi LOntànoVerde

MEDIOEVO TRA NATURA E CULTURA

Sabato 30 Luglio alle 14:00 - Capo di Monte (BS)

Passeggiata immersi nei boschi partendo da località Le Sante di Capo di Ponte fino al monastero di S. Salvatore, del quale resta uno splendido esempio di chiesa in stile romanico, aperto per l'occasione, e visita al giardino botanico annesso, che richiama i "giardini dei semplici" coltivati dai monaci anche per la raccolta di erbe curative.

L'esperto botanico Enzo Bona ci condurrà alla scoperta di questo microcosmo vegetale, di utilizzo pratico e ricco di significato.

Costo di 10€ a persona oppure 25€ promozione famiglia (2 adulti + massimo 2 minori)

DI UOMINI E DI ALBERI

Domenica 31 Luglio alle 15:00 - Centro Faunistico del Parco dell'Adamello località Fles Paspardo (BS)

Racconti, poesie e canzoni che ci parlano di alberi e di uomini e del loro stretto legame.

Alberi silenziosi e fondamentali compagni delle nostre esistenze. Alberi Giganti Maestri. Alberi ponte fra Cielo e Terra.

Un viaggio fatto di parole e note che ci porterà a conoscere più da vicino il saggio Abete, la seducente Betulla , il furbo Nocciolo, che ci farà immergere nella magia di antiche foreste. Un viaggio che dal Mito ci porterà fin sul pianeta Parco dove le piante sono in grado di parlare fra loro. Una lettura scenica che ci accompagnerà con ironia, poesia e meraviglia alla scoperta de "La nazione delle piante che con il suo tricolore verde,bianco e blu rappresenta la più popolosa, importante e diffusa nazione della terra" di cui conosciamo troppo poco e a volte non ci prendiamo sufficientemente cura.

Costo di 5€ a persona oppure 15€ promozione famiglia (2 adulti + massimo 2 minori)

CI VUOLE UN FIORE

4 - 11 - 18 e 25 Agosto dalle 9:30 alle 11:30 - Casa Museo di Cerveno (BS)

Per festeggiare l'inizio dell'avventura della prossima Santa Crus, la Casa Museo propone quattro incontri dedicati ai bambini della scuola primaria.

Ascolteremo storie legate ai fiori, concentrandoci sulla preparazione dell'infiorata che decora Cerveno durante il decennale e realizzeremo decorazioni di diverso tipo, per sentirci dentro la tradizione con un tocco di fantasia!

Costo di 5€ a persona

LUNA E PITOTI

Venerdì 5 Agosto alle 20:30 - Parco Archeologico di Seradina (BS)

Un viaggio antropologico che affonda le radici nella preistoria.

Nel corso della serata si intrecceranno osservazioni astronomiche e racconti mitologici legati all'osservazione del cielo stellato.

Conduce la serata Nicola Locatelli guida GAE.

ANIMALI AL CENTRO

Domenica 7 Agosto alle 15:00 - Centro Faunistico del Parco dell'Adamello Paspardo (BS)

Una passeggiata all'interno del bosco di pertinenza del Centro Faunistico per conoscere meglio la fauna alpina presente nel Parco dell'Adamello e approfondire il rapporto uomo-natura.

Costo di 10€ a persona oppure 25€ promozione famiglia (2 adulti + massimo 2 minori)

TRA FALENE E STELLE CADENTI

Mercoledì 10 Agosto alle 21:00 - Giardino degli Insetti, Losine (BS)

Una serata dedicata all'osservazione non solo delle stelle cadenti in occasione di San Lorenzo con la guida GAE Nicola Locatelli ma, grazie all'appassionato di entomologia Maurizio Castagna, anche delle falene che popolano il giardino da lui appositamente creato per gli insetti.

Durante la serata fresco momento conviviale.

