Meditazione attiva immaginale con esperienza di arte per bambini piccoli dai 6 ai 9 anni

Quando: Domenica 7 Agosto dalle 10:00 alle 12:00

Dove: Ciclovia dell'Oglio River Oglio Bike Bar - Darfo Boario Terme (BS)

Cosa: esperienza immaginativa di rilassamento e di connessione con gli elementi della Natura, che sfocia poi nello sperimentare il materiale artistico per consentire al bambino di entrare in relazione con se stesso in modo giocoso ma privo di giudizio, dando spazio allo sviluppo della propria autostima. Auspicabile la presenza di un genitore per i bambini più piccoli

Costo: 5€

Prenotazione obbligatoria (max 12 bambini)

Info e prenotazioni: lontanoverde@gmail.com oppure tel. 348-4595374