E' la manifestazione realizzata ogni anno da ERSAF per promuovere la conoscenza e la fruizione delle foreste, degli alpeggi, delle riserve naturali che gestisce per conto di Regione Lombardia, per favorire il turismo sostenibile e consapevole, per coinvolgere escursionisti, amanti della natura, consumatori attenti, scuole, sportivi... nella scoperta del territorio.

L'invito di quest'anno è:

Riscopri il tuo benessere nelle foreste e negli alpeggi lombardi!

il tuo benessere nelle foreste e negli alpeggi lombardi! Sperimenta luoghi e percorsi meno noti, incontra e conosci le persone che vivono e lavorano a contatto con la natura, assaggia i loro prodotti dal sapore unico e antico. Vivi queste esperienze con uno spirito nuovo. Quest'anno riparti in dolcezza, in profondità...

In allegato potete trovare il calendario degli eventi di Agosto.