Domenica 07 agosto con Camminaparchi

Partiremo da Polita (848 m slm.), in Comune di Corniglio PR, in direzione Mossale superiore (950 m slm.) attraversando boschi con vari dislivelli e lungo un sentiero che conduce in quota sui monti della frazione di Mossale Superiore; costeggiando la vecchia chiesa (sconsacrata) della frazione si arriva all'abitato di Mossale dove si potrà vedere dall'esterno la casa della Pittrice Elena Samperi "creatura bella di fama e di sventura" (1951-1987). Per il rientro percorso verso Mossale Inferiore attraversando il borgo con antiche case in sasso si raggiunge la strada Prov.le, indi si prende il sentiero nel bosco per raggiungere il Ranch.

Grado di difficoltà: Basso : adatto anche per principianti (no prima esperienza) - Dislivelli: 200 m - Tempo di percorrenza: H 2,00

Ritrovo: Domenica 7 Agosto ore 9.30 c/o Ranch Stella del Bosco – Loc. Polita – Corniglio (PR). Termine escursione ore 11,30

Attrezzatura richiesta: pantaloni lunghi, camicia e/o mezze maniche, stivali da equitazione o scarponi da trekking, cap e protezione schiena (in dotazione anche dal Ranch)

Organizzatore e Guida: BEGHI ELISABETTA (Guida Equituristica E.N.G.E.A.)

Costo di partecipazione: € 45,00/cad.

Prenotazione obbligatoria: cell. 338 7154757 - WhatsApp - email vassy.e@libero.it -

Possibilità di pernottamento e prima colazione presso adiacente struttura B&b Il Bosco delle Fate : per info 351/7502298. Nelle vicinanze (1 km ca.) Trattoria "Da Berto" per pranzo e/o cena : per info tel. 0521/889150.