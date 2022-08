10 agosto 2022

Il 10 Agosto 2022 per la Notte di San Lorenzo, ASD Podistica Torino in collaborazione con l'Ente di Gestione dei Parchi Reali, ed i Comuni di Candiolo, Orbassano e Nichelino del Distretto Reale di Stupinigi, all'Oratorio di Orbassano ed allo storico Caffè Villa Reale, organizza una camminata a passo libero, aperta a tutti, nel Parco naturale di Stupinigi sul tracciato della storica Rotta Reale (già anche ex SS 23 ora chiusa al traffico), per un tracciato di circa 4 km.

Si camminerà sotto le stelle cadenti, senza traffico e senza rumori se non quelli degli animali notturni del bosco , tra i campi, prati, cascine storiche, godendo della vista della Palazzina di Caccia illuminata al centro del giardino storico.

Partenza prevista alle 21:30, con possibilità di camminata libera nel silenzio e nella natura, con attività fino alle 23:00.

Lungo il percorso, approfittando del buio, del silenzio di boschi e prati del Parco Naturale, i partecipanti saranno guidati solo dal supporto delle luci frontali (consigliate).

Possibile inoltre partecipare ad approfondimenti :

- sui lepidotteri, insetti fondamentali per la biodiversità;

- assistere a brevi recitazioni sulla figura di San Lorenzo;

- scoprire le costellazioni e i pianeti con il supporto di astrofili volontari esperti;

- ci sarà anche una postazione per la ginnastica e lo stretching e una per uno spuntino sotto le stelle.

La prenotazione è obbligatoria, l'attività è su offerta libera.

Il ricavato, fatte salve le strette spese organizzative, verrà devoluto all'IRCCS di Candiolo.

Il punto di ritrovo sarà sulla SP 142 km 4+380, coordinate Google Maps: 44°57'48.5"N 7°34'08.1"E

Info e prenotazioni: info@parchireali.to.it 011 - 4993381