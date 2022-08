Eventi di Agosto 2022

RESPIRO CONSAPEVOLE AL CHIARO DI LUNA

Martedì 12 Agosto alle 20:00 - Torre Pallavicina (BG)

La respirazione circolare è uno strumento utile per aumentare la capacità respiratoria, migliorare l'energia personale, favorire serenità e pace, e aiuta a connettersi con la propria spiritualità, con la Natura e con gli elementi. "Il respiro è il ponte che collega la vita alla coscienza, che unisce il corpo ai nostri pensieri. Ogni volta che la vostra mente si disperde, utilizzate il respiro come mezzo per prendere di nuovo in mano la vostra mente" (Thich Nhat Hanh)

Quota: 20€ a persona

Per la prenotazione obbligatoria e le informazioni: M. Simona Provezza 3381669089 – info@mariasimonaprovezza.it

Maggiori informazione al seguente link

VISITA GUIDATA DI SARNICO E PARATICO

Sabato 27 Agosto dalle 10:30 alle 15:30 - Piazza XX Settembre

Visita guidata di due dei più bei borghi affacciati sul lago d'Iseo, uniti da un ponte carrale situato nel punto in cui il fiume Oglio diviene emissario del Sebino. A Sarnico accesso alla Parrocchiale di San Martino, mentre a Paratico passeggiata guidata tra il Parco dei Tassodi, delle Erbe Danzanti e dell'Arenaria fino all'Oselanda. Spostamenti pedonali. Prenotazione entro 5 gg prima dell'evento.

A carico dell'utente: quota 5,00€ a persona, gratuito fino a 6 anni, auricolari tipo smartphone (personali), pausa pranzo libera. Offerta libera Parrocchiale San Martino a Sarnico.

Prenotazione: Tosca Rossi Guida e Accompagnatrice turistica 3393770651 – tosca.rossi@gmail.com

Maggiori informazioni al seguente link

KAYAK CANOA CLUB

Da Aprile a Settembre - Palazzolo sull'Oglio

Consente di avvicinarsi in modo semplice ed immediato ad uno sport che garantisce divertimento a contatto con la natura. Iscrizioni dai 9 anni. Tariffa annuale 150€ per gli adulti e 100€ per i minorenni. Tutti gli iscritti sono coperti da assicurazione e avranno un badge che gli permetterà di accedere alla struttura in autonomia. I maggiorenni che vengono giudicati idonei, potranno uscire sul fiume autonomamente nell'arco della giornata. I minorenni dovranno frequentare il corso che si tiene 2 volte alla settimana (mercoledì sera e sabato pomeriggio) e nelle loro uscite saranno accompagnati da un istruttore.

Informazioni: Renato Teroni tel. 0307301625 - renatoteroni@hotmail.it

ESCURSIONI IN BICICLETTA

Tutto l'anno

Escursioni in bicicletta alla scoperta del Parco dell'Oglio e lungo la Greenway. Sarete accompagnati da guide di Mountain Bike che vi faranno scoprire le bellezze paesaggistiche e culinarie del territorio, con la possibilità di noleggiare biciclette a pedalata assistita e servizio di trasporto bagagli. I tour di uno o più giorni, saranno adattati e personalizzati al livello di ogni gruppo o singolo partecipante.

Informazioni per noleggio e tour:

Andrea tel. 3385302150 - repartocorsebrt@gmail.com

Filippo tel. 3934069881 - filippo@jokfil.com

Ivan tel. 3357795409

ESCURSIONI A CAVALLO

Tutto l'anno

Il territorio del Parco Oglio Nord ben si presta ad essere esplorato in sella a docili cavalli, seguendo il fiume si attraversare paesaggi suggestivi e numerose testimonianze storiche presenti sul territorio.

Informazioni: