Rassegna di "Parco Vivo"

Quando: Sabato 6 Agosto alle 9:00

Dove: laghetto di Valcanale di Ardesio

Cosa: un'escursione naturalistica e culturale alla scoperta della biodiversità dei pascoli alpini. Visita all'allevamento di bovini in alpe Neel, dove si avrà la possibilità di parlare con l'allevatore della lavorazione del formaggio in malga, conoscere le funzioni del pascolo alpino a tutela della biodiversità ma non solo, scoprire informazioni sui grandi carnivori e in particolare sul ritorno del lupo sulle Alpi e sui metodi in uso per diminuire i possibili danni.

Costo: gratis, tranne il pranzo che viene 10€

Prenotazione obbligatoria entro il 5 Agosto inviando una mail a orobiebg@eliante.it

Maggiori informazioni al seguente link

Il calendario completo della rassegna di "Parco Vivo" è consultabile cliccando qui