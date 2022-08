Continua la rassegna "Si legge Biodiversità"

Si Legge Biodiversità torna a Corniglio, con il progetto "Equilibrini: letture al circo".

SABATO 13 AGOSTO alle ORE 22.00 a Bosco di Corniglio (PR) presso la Pro-loco

QUETZALCOATL (MESSICO) IN "RITUAL DE FUEGO"

evento finale del progetto EQUILIBRINI

DOMENICA 7 AGOSTO doppio appuntamento a Corniglio (PR):

alle ORE 18.30 presso il Parco giochi di Corniglio I MOSTRI D'ARIA Presentazione e lettura creativa del libro "I mostri d'aria" con gli autori Mario Ferraguti e Giacomo Agnetti, per bambini dai 5 ai 12 anni all'insegna della meraviglia

Alle ore 21.00 in Largo Castello sempre a Corniglio, LA DOLCE FOLLIA, spettacolo di clownerie e acrobatica aerea per tutti

Tutte le iniziative sono ad ingresso libero e gratuito

Per informazioni: Comune di Corniglio – urp@comune.corniglio.pr.it

Info: lufficioincredibile@gmail.com

Equilibrini è un progetto de L'Ufficio Incredibile, promosso da Parchi del Ducato e Comune di Corniglio, nell'ambito del progetto Si Legge Biodiversità, finanziato da Fondazione Cariparma attraverso il bando Leggere crea Indipendenza