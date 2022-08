Casa Testori e Parco Nord Milano, in collaborazione con i Comuni di Novate Milanese e Cormano, all'interno del progetto IMMUNI è NATURA, sostenuto da Fondazione Cariplo, indicono la terza edizione di un bando rivolto ad artisti di ogni età e nazionalità, per la presentazione di progetti per la creazione di un'opera pubblica per l'area Balossa.

L'area della Balossa vanta una lunga storia, che deve essere tenuta presente nella progettazione dell'opera proposta dall'artista. L'obiettivo del Concorso d'Arte Contemporanea Parco Balossa è, infatti, quello di rafforzare l'identità della Balossa, trasformandolo da mero luogo di passaggio a centro di interesse connotato anche per mezzo dell'arte contemporanea. L'opera finale dovrà avere un valore totemico ed essere forte segno di identità per il parco. Verranno presi in alta considerazione i progetti che valorizzino i percorsi, i nuovi accessi, l'area acquisita e che insistano su di essi.

Per la descrizione completa del concorso si rimanda alla locandina in allegato.

Maggiori informazioni al seguente link